Comment devenir riche en vendant des JPGs

Il y a peu de temps, j’ai été « recruté » par un groupe de crypto. Son but est de vendre des NFTs à la pelle. Tu sais, ces fameux JPGs que les gens s’arrachent à des sommes indécentes. Mais dans quoi je me suis embarqué ? De quoi on parle exactement ? Et surtout, comment fonctionne ce business ?

gm fren

L’histoire d’aujourd’hui a commencé il y a peu près 3 semaines.

Pile au moment où j’ai arrêté de poster sur ce blog cher lecteur. Ça fait deux articles que je te prends la tête avec mon dernier projet. Mon jeu dans l’espace « Across The Multiverse« .

Sur mon Twitter je prends la tête à tout le monde de la même façon, sur le même sujet.

Le 29 septembre je poste ce thread.

Day 1 : Making a web3 deep space metaverse.#nft #metaverse #web3 #threejs #ethereum #devdiary



I'm turning my already launch 3D web game into a metaverse. I built this entire game (https://t.co/4e4xnvPlPw) in 2 months. The metaverse update will launch Q1 2022.



⬇️My plan ⬇️ pic.twitter.com/2gEOjOHuNk — Mehdi Zed | vooodoo.eth (@jesuisundev) September 29, 2021

Concrètement, j’annonce que je travaille sur une énorme mise à jour. Je vais en faire un véritable monde ouvert, multijoueur et complètement connecté à la blockchain. Une dinguerie en cours de développement.

Le mot-clef buzz -légèrement bullshit- qu’il fallait que j’utilise c’etait « Metaverse ».

Et le tweet en lui-même, personne n’en a rien à cirer. J’ai regardé le nombre de réactions et j’étais tristesse. Et puis quelque chose que j’avais pas prévu est arrivé.

J’ai reçu une dizaine de messages privés en l’espace de quelques heures.

La moitié c’était des robots qui faisaient la promotion de collections NFT (on va revenir là-dessus). Le reste c’était des gens dans la crypto intéressés par mon projet et qui voulaient en discuter.

Un message en particulier à attirer mon attention pour une raison compréhensible.

gm fren

we want to release a game in ethereum too we can do quickly sell out

10k 0.1eth

easily

what do you think can you work with us?

we really need a webgl game developer 🙁

we can do a lot of money

« gm fren » ça veut dire « good morning friend ».

Dans le monde de la crypto, c’est un peu la tradition d’utiliser ce genre d’argot. On verra d’autres termes « argot » du monde de la crypto dans la suite de l’article.

Alors évidement, la première chose que je me dis c’est ça sent le scam à plein nez.

Ça clignote en rouge l’arnaque et d’ailleurs j’ai failli supprimer le MP direct.

Mais avant ça, vu la somme, je décide de vérifier par moi-même quand même. On n’est pas des bêtes.

Je suis allé sur sa collection actuelle de NFT. Elle est complètement sold out. Sur tous les marketplaces où il est présent. Leur marketcap culmine à plusieurs millions de dollars USD. Leur volume échangé sur ces marketplace c’est des centaines de milliers d’euros.

Par jour.

Ces gens-là brassent énormément de thunes.

Un calcul rapide et je comprends qu’ils ont reçu 500K USD au lancement initial. Beaucoup plus depuis via les royalties des NFTs à chaque achat et revente. Le mec avec qui je discute est crypto millionnaire. Voir plus.

Je regarde alors leur roadmap publique pour le projet. Je vois en effet qu’ils ont promis un jeu WebGL. Ils ont promis ça il y a bien longtemps. Toujours rien aujourd’hui.

Apparemment y’a aussi une pénurie de dev dans la crypto.

Bref, pour le moment, tout ce qu’il me raconte est réel.

Je décide d’accepter une rencontre et de discuter avec eux directement sur leur discord.

Je m’apprêtais à entrer dans un monde parallèle qui allait changer ma vision des choses sur beaucoup d’aspects.

Attends, je comprends rien

Avant de continuer, il faut qu’on revoie les fondamentaux de ce monde parallèle, car sinon tu vas vite être perdu.

Je ne vais pas trop rentrer dans la technique. C’est long, complexe et surtout tu as énormément de ressources très bien faite déjà existantes. Je te filerai un lien technique pour chacun des sujets.

Aujourd’hui, je vais plutôt utiliser des métaphores pour une première approche du monde des cryptos vraiment en douceur.

Premier concept à percuter c’est la technologie de la blockchain.

La Blockchain est une technologie de stockage et d’échange de données numériques qui est décentralisée et infalsifiable.

Imagine un énorme registre comptable.

Dans ce registre, chaque transaction faite entre deux acteurs est inscrite scrupuleusement l’une après l’autre. Tout le monde peut voir chaque transaction ajoutée, car le registre est public. Personne ne peut modifier ou supprimer les transactions. Formant ainsi un registre « éternel » d’échange infalsifiable auquel tout le monde peut avoir 100% confiance.

Maintenant, transforme ce registre en un registre numérique vivant sur internet et tu obtiens la blockchain.

C’est très (trop) simplifié.

Pour vraiment comprendre comment ça fonctionne et les exemples d’utilisation je te propose mon superbe article sur le sujet : Comprendre la blockchain en 5 minutes.

Accroche-toi, second et dernier concept et je pourrais continuer mon histoire.

Parlons rapidement des NFTs.

Un NFT est un actif cryptographique stocké dans la blockchain avec un id et des metadata uniques.

Imagine, tu achètes un appartement.

Qu’est-ce qui fait que toi, moi, la terre entière, tout le monde est d’accord qu’en effet, cet appartement t’appartient ? Le certificat. Le contrat que tu as signé avec ton nom et l’adresse de ton appartement. Le papier qui dit à combien et à qui tu l’as acheté. C’est ça qui fait qu’on est tous d’accord pour dire que cet appartement t’appartient.

Maintenant, transforme ce certificat en certificat numérique et inscris-le de manière infalsifiable dans la blockchain. Tu obtiens l’équivalent d’un NFT.

C’est très (trop) simplifié.

Pour mieux comprendre les NFTs je te conseille cette vidéo de Whiteboard Crypto qui m’a beaucoup aidé quand j’ai approché le sujet pour la première fois.

On va répondre à la question de pourquoi les gens payent pour ce genre de chose.

Mais d’abord, je reprends où j’en étais.

LFG

Arrivé sur le Discord en question, j’ai halluciné immédiatement.

20K membres dont 5K en ligne au même moment. Un chat effréné avec de nouveaux messages NON-STOP dans la trentaine de channels. Des mêmes dans tous les sens et des dizaines de MP de spam instantanément à mon arrivée sur le discord.

Un tour dans le channel d’achat/vente et je vois des NFTs vendus la moitié de mon salaire annuel en pagaille partout.

Au milieu de ce chaos, dans le channel général, je vois le créateur du discord s’adresser à tout le monde. Il chauffait à blanc la foule via des annonces et des promesses sur le futur du projet.

Une création de hype à l’état pur.

Quand il m’a vu arriver, il a juste posté « We have a special guest LFG » en me taguant sur le channel général. J’ai reçu instantanément une trentaine de messages privés me demandant qui j’étais.

LFG ça veut dire « Let’s fucking go » en argot crypto.

Et c’est alors qu’on a commencé à discuter en privé concernant la vraie raison de ma présence ici.

Ce fut une longue discussion alors je vais en faire un résumé.

Concrètement, ce groupe de crypto a fait deux collections qui ont énormément marché. Ils ont aujourd’hui énormément de moyen et d’influence dans ce monde. Évidemment, ils en veulent beaucoup beaucoup plus.

Et l’une des manières les plus radicales de créer de la hype pour les acheteurs c’est de livrer un jeu. Si possible WebGL directement dans le navigateur. Quand il a vu ce que j’ai fait avec Across The Multiverse en 2 mois, il a pété un plomb.

Il ne veut personne d’autre que moi.

Alors c’est un show man hein. Il promet beaucoup de choses. Beaucoup de chose folles. Et de manière effrénée.

Il m’explique qu’il y a plusieurs projets à l’horizon. Notamment un gros partenariat avec deux influenceurs crypto. On parle de 1000ETH pour l’équipe. 150 ETH juste pour moi.

Rappelons rapidement que 150 ETH, à l’heure où j’écris ces lignes, c’est 500 000 euros.

C’est juste des paroles. Des promesses dans le vent. Y’a beaucoup trop de si dans son discours pour s’emballer.

Quand c’est trop beau pour être vrai, c’est que c’est pas vrai.

Je le sais. Je garde la tête froide. Je pars du principe que tout ceci est faux, car pour le moment, c’est en effet faux.

Cependant, j’ai quand même envie d’essayer d’aller au bout de tout ça. Je veux voir à quel moment et comment ça foire. Juste pour voir.

Il veut un FPS deathmatch multiplayer en WebGL.

Je lui dis que je lui fais un prototype de FPS avec juste une mini map, pas d’arme, pas de multijoueur. Juste un FPS solo où tu peux te balader et juste rien faire d’autre.

Une fois ça fait -si je le fais- on en reparle.

Ceux qui connaissent un peu Three.js et WebGL savent que c’est pas bien compliqué. J’ai fait ça en quatre heures de travail. Je l’ai foutu sur une Cloudflare Pages gratuite via GitHub et je lui ai envoyé le lendemain.

Il m’a juste répondu « welcome to the team, look at your wallet ».

Il venait de m’envoyait 3000 dollars USD en Ethereum.

gmi

OK pause.

Tout cet argent, d’où il vient ?

Pourquoi autant de gens achètent puis s’échangent des NFTs à des prix fous ?

Pourquoi le 14 octobre 2021 un NFT d’un singe à été vendu 425 ETH (1,4 million d’euros) ?

Bored Ape #5199 was purchased for 425.0 ETH

https://t.co/ohOjbIeVz7 — boredapebot (@boredapebot) October 14, 2021

La première partie de la réponse pourrait se résumer en un mot.

Spéculation.

La plupart des gens qui achètent un NFT font un pari. Ils partent du principe que le NFT qu’ils achètent aujourd’hui à un 1 ETH, va en valoir 10 dans une semaine. Et peut-être 100 dans un mois.

La plupart des détracteurs des NFTs parlent de faire un clic droit et d’enregistrer le JPG sur le PC. Résumant la valeur d’un NFT à un fichier JPG. Ridiculisant ainsi tout le système.

Ce raisonnement c’est juste la preuve que la personne n’a rien compris à la technologie de la blockchain et au concept de spéculation. Au lieu de faire un effort de compréhension et d’adaption, ils ont une réaction hostile à tout ça. On déteste ce qu’on ne comprend pas.

Réaction exacerbée par le fait qu’on voit émerger des milliers de crypto millionaires à travers le monde.

C’est moche la jalousie.

Mais alors d’où vient cette spéculation.

La seconde partie de la réponse pourrait se résumer en un mot.

Hype.

Ce qu’il faut comprendre c’est qu’on s’en fout de la vraie valeur. Oui, OK, un JPG ne vaut rien. Mais ce qui compte ce n’est pas la vraie valeur. C’est la valeur perçue.

Si assez de monde est d’accord pour dire qu’un JPG vaut 100 ETH, alors un JPG vaut 100 ETH.

Ton avis sur la vraie valeur du JPG n’a pas d’importance. Quelqu’un est prêt à acheter ce JPG 100 ETH. Pendant que tu te moquais en enregistrant ce JPG sur ton bureau, quelqu’un a récupéré 337 000 euros sur son compte en banque.

Cette spéculation et en grande partie drivée par la hype autour d’un projet.

gmi ca veut dire « gonna make it » en argot crypto. C’est exactement ce que les « traders » NFT se disent en investissant et en créant de la hype dans un projet NFT.

Il faut que le projet NFT se fasse remarquer dans la masse. Puis qu’il génère une hype folle. Quand tous les influenceurs crypto commencent à parler de ton projet, c’est déjà gagné.

Mais alors, comment se faire remarquer et générer de la hype pour sa collection ?

Bonne question. C’est la question à un 1 million d’euros. Désolé, je n’ai pas la réponse à ça.

C’est ce qu’essayent de faire 99% des collections NFTs. Sans succès. Oui, car 99% des collections qui sortent, restent totalement inconnus.

Lancée et oubliée dans l’indifférence la plus totale, au fin fond des abymes d’OpenSea.

Pendant ce temps-là, les 1% qui fonctionnent prennent tout le pactole.

Et c’est extrêmement compliqué de faire partie de cette élite.

fud

C’est pour ça qu’il existe un inconnu sur internet prêt à me donner 3K USD juste pour me motiver à continuer à faire son petit jeu.

Ce jeu est un générateur de hype pour sa collection. La hype se traduit en spéculation. La spéculation fait monter les prix et les échanges via des transactions sur la blockchain.

À chaque transaction sur la blockchain il touche des royalties de façon automatique.

Le jeu que je développe est une machine cash pour lui. Les 3000 dollars c’est juste des miettes. Pendant ce temps-là, il fait de l’argent en dormant.

Maintenant, attention, gros red flag pour toute personne qui lit cet article.

Je ne conseille à personne d’investir même un seul centime dans ce monde. C’est dangereux, extrêmement volatile et ça nécessite énormément de connaissances. C’est un casino à ciel ouvert pour les non-initiés comme les initiés.

La plupart des gens se font plumer immédiatement.

Investir quoique ce soit sans étudier, apprendre et comprendre absolument tous les aspects des cryptos c’est DÉBILE ! C’est l’équivalent d’aller au casino avec toutes ces économies et de tout parier sur un chiffre à la roulette.

fud ça veut dire « fear, uncertainty and doubt » dans l’argot crypto.

C’est exactement ce qui t’attend si tu te lances là-dedans sans les précautions et les connaissances nécessaires. C’est un monde plein de hype et de promesses. Et souvent les promesses d’un projet ne sont jamais tenues.

Le dernier scam en date c’est l’affaire Evolved Apes.

Beaucoup de promesses et après la vente le créateur a disparu avec 800 ETH (2.7 millions d’euros) en poche.

Laissant les investisseurs de la collection propriétaires de NFT sans valeur.

Maintenant que ce gros red flag est bien levé, y’aura peut-être moins de connards sur Twitter qui vont être indignés par cet article. Y’en aura quand même, mais moins.

Également, maintenant je peux finir mon histoire.

Et aujourd’hui ?

Aujourd’hui, le jeu est toujours en cours de développement.

La plupart des features du FPS ont été faites. En ce moment je bosse sur l’aspect multiplayer. J’ai étudié plusieurs solutions pour faire ça.

Celle qui marche le mieux pour mon besoin c’est la librairie geckos.io.

Donc je suis à fond là-dessus en ce moment.

Pendant ce temps-là, la collection et le proto du jeu sont présentés aux influenceurs.

Ça prend beaucoup de temps pour la moindre décision. Tout le monde est très tatillon. Le thème, l’art, les smarts contracts, le jeu et le marketing. Tout est étudié et réfléchi à la virgule.

Je pense pas qu’il se passera quoique ce soit avant plusieurs mois.

Ce qu’il faut comprendre également c’est que tous les acteurs ont le même but commun. Sortir quelque chose qui fait le buzz. Personne ne reçoit d’argent tant que la collection n’est pas sortie et avec succès.

Si une personne décide de tout arrêter, alors c’est la fin du projet. Et mes 150 ETH disparaissent avec. D’où le fais que je me fais pas d’illusion.

Je pars du principe que je ne verrais jamais cet argent et je n’ai aucun problème avec ça.

En attendant, il continue à m’arroser d’ETH.

Il y a quelques jours, il m’a envoyé encore plus de sous et cinq NFT d’une autre collection que j’ai revendue à un très bon prix. Ça prouve pas mal de choses sur sa motivation de voir ce jeu voir le jour.

Et finalement, peu importe si je reçois le pactole un jour ou pas.

Pour le moment, j’y trouve tellement mon compte.

Je me fais payer à coder des jeux sur internet sur mon temps libre.

Je faisais ça gratuit avant.

Après, je ne pense pas que ça va durer longtemps. Le principal problème étant qu’ils s’adressent à moi comme si j’étais un studio entier de jeux vidéo. Ça va finir par coincer très vite et ils vont gentiment me remercier avant de me kicker.

Dans la vrai vie, un inconnu sur internet, aussi riche soit-t-il, ne t’envoi pas 150 ETH car il est content de ton jeu.

Mais j’en profite le temps que ça dure !

Épilogue

En trois semaines j’ai fait trois fois plus d’argent qu’en 4 ans de travail sur ce blog. Je n’ai pas créé et fait grossir ce blog pour l’argent. Mais avec les années qui passent -et les innombrables heures investies-, ça ressemble de plus en plus à un travail. Il faut que j’aille au bout de cette histoire pour voir où ça m’amène. Ça veut dire qu’une partie des heures normalement investies dans le blog vont être transférées dans ma nouvelle activité. Je n’arrête pas le blog. Il sera juste beaucoup moins actif pendant un petit moment (semaines voir mois). Pour être tenu au courant en temps réel de la suite de tout ça, tu peux me suivre sur mon twitter. Je te dis à très vite.